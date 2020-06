Skriniar, Inter adotta linea dura dopo la squalifica di tre giornate – GdS

Niente ricorso né sconti da parte dell’Inter dopo la squalifica di tre giornate comminata dal Giudice Sportivo a Milan Skriniar

DECISIONE – Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, l’Inter ha scelto di non presentare ricorso contro la squalifica di tre giornate comminata dal Giudice Sportivo nei confronti di Milan Skriniar a seguito dell’espulsione del difensore durante gli ultimi istanti di Inter-Sassuolo, ma non solo. Il club nerazzurro punirà lo slovacco di un’altra multa, oltre a quella da 10mila euro inflittagli ieri. Il motivo sarebbe quello di aver bestemmiato e insultato l’arbitro. Una reazione che costerà alla squadra di Antonio Conte di dover fare a meno di lui in partite fondamentali per l’esito del campionato di Serie A.

Fonte: Valerio Clari – Gazzetta dello Sport