Skriniar, in Torino-Inter arriva l’ennesimo traguardo raggiunto

Milan Skriniar continua a dimostrarsi un grande veterano non solo dell’Inter, ma anche dell’intera Serie A. Proprio in occasione della gara contro il Torino, lo slovacco ha toccato le 200 presenze nel massimo campionato italiano.

DA 200 A 200 – Dopo aver festeggiato le 200 presenze in maglia Inter (vedi articolo), Milan Skriniar da ieri può fregiarsi di un nuovo traguardo nella sua già grande carriera. Contro il Torino, infatti, il difensore slovacco ha raggiunto le 200 presenze totali in Serie A divise tra la maglia nerazzurra e la Sampdoria, squadra con cui ha debuttato proprio nel massimo campionato italiano. Un traguardo importante a soli 27 anni, con davanti ancora tanto da giocare. In maglia Inter.