Skriniar giocatore slovacco dell’anno: “Ringrazio Inter e Nazionale”

Milan Skriniar

Milan Skriniar, quest’oggi, ha ricevuto il premio come miglior calciatore slovacco del 2019 alla presenza di Ján Kováčik, presidente della Federcalcio slovacca: Il difensore dell’Inter, a margine della cerimonia, ha voluto formulare dei ringraziamenti

PREMIO – Milan Skriniar, quest’oggi, ha ricevuto il premio come Miglior calciatore slovacco del 2019, indetto dalla Federazione Slovacca ed il quotidiano Pravda. Il difensore dell’Inter, che avrebbe dovuto ricevere il premio a marzo, lo ha ritirato solo oggi a causa del lockdown imposto dalla pandemia per il Covid-19. Il calciatore nerazzurro ha voluto ringraziare i compagni e la squadra con questo messaggio: “Voglio ringraziare i miei compagni di squadra e gli allenatori della nazionale e del club, tutti coloro che mi supportano, la famiglia e i tifosi. Sono molto contento di aver potuto accettare questo premio, è una bella sensazione. All’inizio ero un po ‘dispiaciuto che la serata di gala non potesse aver avuto luogo, sarebbe stato più bello. Sono contento di essere riuscito a vincere questo premio. Mi dà nuovo sangue nelle vene e, ovviamente, nuova motivazione”.

Fonte: teraz.sk