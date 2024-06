Skriniar, futuro incerto. L’ex Inter non esclude una clamorosa ipotesi: «Niente è sicuro»

Skriniar è sceso in campo oggi con la Slovacchia nella sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 contro l’Ucraina. L’ex difensore dell’Inter, ora in forza al Paris Saint-Germain dove tira una brutta aria, al termine del match non ha escluso un clamoroso scenario

RIFLESSIONI – Milan Skriniar ha lasciato l’Inter ormai un anno fa per approdare al Paris Saint-Germain. Il difensore slovacco, che oggi ha perso contro l’Ucraina nella sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024, non ha brillato particolarmente a Parigi, tanto che il facoltoso club starebbe pensando ad una cessione immediata. Insomma, il futuro di Skriniar è tutt’altro che roseo e c’è da riflettere seriamente sul da farsi.

Skriniar, il futuro al PSG è molto incerto: l’ex Inter non si sente di escludere un clamoroso scenario

SCENARIO CLAMOROSO – Skriniar, intervenuto ai microfoni dei media al termine di Slovacchia-Ucraina, è stato stuzzicato proprio riguardo a quello che potrebbe essere il suo futuro. L’ex nerazzurro non ha escluso nulla, nemmeno un possibile clamoroso scenario. Alla domanda su un ritorno in Italia, Skriniar replica seccamente: «Se è sicuro che non ritorno in Italia? Non è mai sicuro niente nella vita», afferma sorridente.

NESSUN RISCONTRO – Un’ipotesi che per ora non ritrova alcun riscontro, ma il calciomercato è in continuo movimento e certamente un difensore del suo calibro potrebbe far gola a più di un club. La sua avventura all’Inter si è conclusa piuttosto male, prima con un trasferimento rifiutato dall’Inter, poi con un rinnovo sbandierato a più riprese e mai concretizzatosi e per finire l’addio senza gloria.