Skriniar fissa il giorno di recupero: presto convocato da Inzaghi – CdS

Milan Skriniar è vicino al recupero totale con l’Inter dopo l’infortunio alla coscia subito in Nazionale. Secondo il Corriere dello Sport il difensore è pronto per fare l’esordio stagionale in amichevole.

VICINO AL RECUPERO – Skriniar alla ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile prevista per martedì (vedi articolo), con molta probabilità tornerà ad allenarsi con il resto del gruppo. Era stata valutata la possibilità di portarlo a Lens, ma Simone Inzaghi ha preferito non rischiare. Prima dell’esordio alla prima giornata con il Lecce, il difensore ha altre due amichevoli contro Lione e Villareal. Ieri mattina lo slovacco si è allenato con Gagliardini e Gosen, confermando di essere a buon punto.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti