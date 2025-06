Skriniar, l’ex Inter ritorna al Psg ma andrà via: proposto a big della Serie A

Milan Skriniar dopo la breve parentesi al Fenerbahce è pronto a ritornare al Psg. Ma sarà un rientro solamente di passaggio perché dovrebbe lasciare ancora la Francia. Recentemente è stato proposto anche ad una big italiana.

RITORNO AL PSG SOLO TEMPORANEO – Addio all’Inter nefasto per Skriniar, arrivato da star in Francia e poi relegato prima a panchinaro e poi spedito al Fenerbahce nel mese di gennaio. Adesso l’avventura in Turchia è arrivata al capolinea e per l’ex capitano dell’Inter ci sarà un ritorno in Francia, ma solamente temporaneo. Il centrale slovacco, che in Turchia ha giocato 28 partite condite da tre gol e due assist, non fa parte del progetto tecnico della squadra campione d’Europa. Come riferisce Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato per Sportitalia, l’ex difensore nerazzurro è stato proposto in Italia al Napoli di Antonio Conte. Gli azzurri stanno cercando nuove pedine per la difesa.

MALISSIMO – L’addio burrascoso dall’Inter, con tanto di pre-contratto firmato a gennaio col Psg e i mesi out per infortunio, difficilmente verrà dimenticato dai tifosi interisti. E dopo l’Inter Skriniar non ha trovato più pace. Al Psg malissimo e al Fenerbahce nemmeno la riconferma. Adesso possibile nuovo tentativo in Italia? Al Napoli ritroverebbe Antonio Conte con cui ha vinto lo scudetto del 2021.