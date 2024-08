Skriniar esubero del PSG, in Francia certi: ‘C’è una rivale dell’Inter!’

Milan Skriniar messo alla porta dal PSG, che lo considera un esubero al pari di altri quattro compagni. L’ex Inter piace a due big, una gioca in Serie A.

EPILOGO – Avventura già al capolinea per Skriniar a Parigi. Il PSG, infatti, come già riportato stamani lo ha messo alla porta al pari di altri tre compagni: Manuel Ugarte, Carlos Soler, Danilo Pereira e Nordi Mukiele. Il quintetto non rientra più nei piani tecnici di Luis Enrique, che non li ha convocati per il match di questa sera contro il Montpellier. Dunque, prosieguo di carriera da dimenticare, fino ad oggi, per Skriniar. Lo slovacco, amato a San Siro, ha deciso lo scorso anno di lasciare a parametro la Beneamata. Il resto è storia: disastri a mai finire in Francia e adesso si trova pure con le valigie in mano. Su di lui, scrive Le Parisien, ci sono due squadre: la Juventus e il Bayern Monaco.

Su Skriniar Juventus e Bayern Monaco: l’ex Inter è un esubero del PSG

INTERESSE – Avances, se confermate, importanti per Skriniar. La Juventus, acerrima rivale dell’Inter, in realtà ha già preso in difesa Pierre Kalulu. Da capire se ha ancora spazio per investire in quel reparto o se si tratterà solamente di una voce che non troverà conferme. Quanto al Bayern Monaco, quest’estate i bavaresi hanno salutato un ex juventino come Matthijs de Ligt, partito in direzione Manchester United, dopo un’avventura da dimenticare in Germania. In attesa di verifiche e aggiornamenti, Skriniar aspetta il da farsi. Lo slovacco, dopo l’Inter, si è perso clamorosamente.