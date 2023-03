Longhi: «Skriniar, che errore dell’Inter! Proposta del PSG illogica»

Tra la scelta di lasciare l’Inter a parametro zero e l’infortunio delle ultime settimane, il nome di Milan Skriniar resta il centro di diversi dibattiti. Della sua situazione ha parlato anche Bruno Longhi sulle frequenze di Radio Sportiva, lamentando l’errore della società nerazzurra.

PROPOSTA ILLOGICA – Bruno Longhi ha fatto il punto sulla situazione di Milan Skriniar, specialmente sul mercato: «Quello dell’Inter è stato un errore. Allungandogli il contratto avrebbe avuto la possibilità di venderlo in maniera remunerativa. Un errore che è sotto gli occhi di tutti, qui ha sbagliato la società che era convinta di sistemare le cose. Ma non hanno tenuto conto dell’offerta fuori da ogni logica fatta dal PSG. Non vedo però cosa c’entri l’infortunio. C’è, non è un infortunio politico per saltare le ultime partite».