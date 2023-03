Skriniar e Dimarco ancora in dubbio, Inzaghi spera di recuperarne uno! Ma ecco i sostituti – Sky

L’Inter si prepara in vista della sfida di domenica alle 18 contro il Lecce. Simone Inzaghi spera nel recupero di almeno uno tra Milan Skriniar e Federico Dimarco, ma secondo quanto riportato da Sky Sport già pronti i sostituti.

LA SPERANZA – Anche oggi in preparazione della sfida con il Lecce, Milan Skriniar e Federico Dimarco si sono allenati a parte, così come Joaquin Correa ancora un po’ in ritardo di condizione (ritornerà contro lo Spezia). Simone Inzaghi in vista della sfida di domenica alle 18 spera di recuperare almeno uno dei due difensori da poter portare in panchina così da poter avere già due soluzioni. In ogni caso già pronti i sostituti vale a dire l’instancabile Matteo Darmian che completerà il trio difensivo con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni. Mentre sulla corsia di sinistra una conferma – anche meritata – di Robin Gosens, l’unico “positivo” della sfida con il Bologna.