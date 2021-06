Skriniar: «Scudetto? Decisivi 3 scontri diretti. Orgoglioso di questo gruppo»

Protagonista di una stagione favolosa, Skriniar ha parlato dello scudetto dell’Inter e dei suoi compagni di squadra in “I M TOGETHER: Our Scudetto Season Review”. Il centrale difensivo slovacco non ha dubbi su quali siano stati i momenti decisivi del trionfo nerazzurro in Serie A.

GRANDE GRUPPO – Milan Skriniar quest’anno ha alzato il livello del proprio gioco in modo esponenziale, diventando decisivo sia in fase difensiva che in quella offensiva. Gol pesanti e molte azioni partite dal suo piede hanno deciso il percorso dell’Inter in campionato. Queste le sue parole nel film sulla stagione nerazzurra pubblicato da Inter Media House: «Gli scontri diretti che abbiamo vinto contro Juventus, Milan e Atalanta ci hanno dato fiducia. Quelli sono stati i momenti in cui abbiamo deciso la stagione. Siamo sempre stati uniti, questo è stato fondamentale, sono orgoglioso di questa squadra, siamo un grande gruppo».