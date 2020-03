Skriniar (da casa) risponde ai tifosi dell’Inter: ecco quando e come

Skriniar dà appuntamento a tutti i tifosi dell’Inter sui canali social (Facebook, Twitter e Instagram) e sito della società. Programmata la videocall del difensore slovacco per rispondere alle curiosità direttamente da casa sua

CASA SKRINIAR – “Anche i nostri giocatori sono nelle loro case e domani tutti i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di entrare, ovviamente in maniera virtuale, in quella di Milan Skriniar! Alle ore 17.00 di mercoledì (18 marzo, ndr) proporremo sui canali social nerazzurri una chiacchierata con il difensore slovacco. I protagonisti, però, sarete voi. Aspettiamo le vostre domande per Skriniar: sceglieremo le più interessanti e il nostro numero 37 risponderà in collegamento video da casa sua”.

Fonte: Inter.it