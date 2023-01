Skriniar, in caso di permanenza, presa la scelta sulla fascia – SM

Le ultime ore di mercato regalavano solitamente dei colpi a sorpresa. Ora i tifosi interisti attendono di sapere cosa ne sarà del loro Capitano.

CAPITANO – Marco Barzaghi ha parlato nel suo servizio a Sport Mediaset della situazione in casa Inter: «Simone Inzaghi è quello che sta messo meglio dopo Spalletti. Solo al secondo posto in classifica e ancora in corsa per tutti gli obiettivi. La Supercoppa è già in bacheca, la Coppa Italia invece assume molta più importanza. L’Atalanta che domani sarà a San Siro è però tra le squadre più in forma della Serie A. Inzaghi non sapendo ancora cosa accadrà sul fronte Skriniar deve aspettare a scegliere gli 11. Nel caso in cui rimanesse a Milano, gli sarebbe tolta la fascia di Capitano dai roumors di spogliatoio». Con poco più di 24 ore al temine del mercato, la situazione è tutt’altro che serena.