Skriniar ancora ingrato: «PSG? Finalmente dove volevo essere»

Skriniar continua a mostrare scarsissima gratitudine nei confronti dell’Inter, la squadra che lo ha rivelato nel calcio che conta e che lui ha snobbato per i soldi del PSG. Ai canali ufficiali della società francese, il difensore slovacco manifesta la sua preferenza per il club della Ligue 1.

LA DIMENTICANZA – Milan Skriniar non ha certo fatto cose spettacolari da quando ha lasciato l’Inter per il PSG. Nonostante ciò, il difensore è contento: «Mi sento davvero bene. Finalmente sono dove volevo essere, ho lavorato molto per riuscirci. La Ligue 1 ha tanti giocatori forti, veloci e fisici: questa è la grande differenza con l’Italia. In Serie A c’è molta più tattica, mentre qui si va più sull’uno contro uno e con giocatori solidi. Non è facile da gestire, quando le altre squadre affrontano il PSG spesso abbiamo l’impressione che per loro sia la finale dei Mondiali. Ma dobbiamo essere preparati, perché penso che abbiamo una delle migliori squadre del mondo».

IL COMPAGNO – Skriniar, prima di Milan-PSG, non ha voluto spiegare il perché dell’addio all’Inter. Non lo fa neanche stavolta, ma elogia Marquinhos: «Parla italiano e dal primo giorno ci capiamo. Per me è uno dei migliori difensori al mondo: non lo dico perché ci gioco, ma lo pensavo prima di venire qui. Andiamo molto d’accordo, è un’ottima cosa».