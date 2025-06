Skorza convinto: «Urawa Red Diamonds consapevole! Un obiettivo»

Maciej Skorza, allenatore dell’Urawa Red Diamonds, ha indicato gli obiettivi della sua squadra in occasione del Mondiale per Club. Competizione, quest’ultima, che vedrà i giapponesi contrapposti anche all’Inter nel Gruppo E.

IL RAGIONAMENTO – Maciej Skorza è un allenatore consapevole del dislivello tra la sua squadra, l’Urawa Red Diamonds, e alcune compagini che stanno partecipando al Mondiale per Club. Tra di esse anche l’Inter, che i giapponesi incontreranno nel Gruppo E della competizione il 21 giugno. Il tecnico polacco, conscio di tale divario, si è così pronunciato sul tema: «Sappiamo di non essere forti, ma abbiamo anche la consapevolezza che tutto può succedere. Piuttosto che ambiare a raggiungere un traguardo specifico, il nostro proposito è quello di dimostrare una buona qualità come team. Vogliamo riuscire a far vedere di avere spirito di squadra e di essere combattivi».

Skorza sugli obiettivi dell’Urawa Red Diamonds al Mondiale per Club

IL PROPOSITO – Skorza ha poi proseguito concentrandosi sugli obiettivi della sua squadra al Mondiale per Club. Di seguito le sue parole, riportato da Urawa-Reds.co.jp: «Intendiamo riuscire ad adattarsi alle caratteristiche di ogni nostro avversario. Quello che faremo è credere in noi stessi con la volontà di disputare una buona partita e ottenere un buon risultato».