Skorza sfida l’Inter: «Urawa Red Diamonds proporrà calcio offensivo!»

Maciej Skorza, allenatore dell’Urawa Red Diamonds, si è espresso in merito agli impegni del girone del Mondiale per Club contro Inter, River Plate e Monterrey.

I RIVALI – Maciej Skorza, tecnico dell’Urawa Red Diamonds ha rilasciato un’intervista esclusiva al sito FIFA.com in vista delle prossime sfide del Mondiale per Club della sua squadra, tra cui quella contro l’Inter. L’allenatore polacco si è così pronunciato al riguardo: «Si tratta di squadre estremamente forti, non solo River Plate e Inter. Ogni sfida ci inviterà a un’analisi ben precisa dei punti di forza e delle debolezze di ogni avversario. Non partiamo da favoriti, ma vogliamo guardare alle prossime gare con ambizione, mostrando organizzazione, coraggio e proponendo un calcio offensivo. Il nostro primo obiettivo è superare la fase a gironi, poi guarderemo a ogni singola partita con l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile».

Skorza sulla sfida dell’Urawa Red Diamonds contro l’Inter: il dettaglio

MADE IN POLAND – Skorza ha poi proseguito parlando della possibilità di sfidare Piotr Zielinski, calciatore dell’Inter, in occasione del Mondiale per Club. Di seguito il suo commento: «È bello vedere i giocatori polacchi protagonisti in un evento così importante. Sono entusiasta di condividere questa esperienza con Piotr. Ritengo che si tratti di un grande giocatore, spero che entrambi vivremo momenti indimenticabili in questo torneo».