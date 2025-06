Skorza torna su Inter-Urawa Reds: «Sconfitta che mi ha deluso!»

Maciej Skorza, tecnico dell’Urawa Reds, ha analizzato la sconfitta della sua squadra contro l’Inter al Mondiale per Club. Di seguito il suo punto di vista.

IL RAGIONAMENTO – Un Maciej Skorza in evidente disappunto ha effettuato una sua valutazione complessiva del ko dell’Urawa Reds contro l’Inter nel finale. Il tecnico della squadra nipponica non ha nascosto la sua amarezza per la sconfitta arrivata negli ultimi minuti del match: «Il risultato finale mi ha deluso. Certo, l’Inter ci stava dominando, siamo stati costretti a interpretare un ruolo difensivo perché abbiamo avuto davvero difficoltà nel tenere la palla nella loro metà campo. Ma abbiamo comunque segnato e stavamo per pareggiare la partita. Eravamo a due minuti dal termine. Quindi siamo rimasti insoddisfatti. Analizzando le due partite giocate finora – e guardando i giocatori dalla panchina durante le sfide – sento che in molti aspetti ci manca esperienza sul piano internazionale. Credo che anche questo sia uno dei fattori con cui abbiamo dovuto fare i conti in questo torneo».

Skorza chiosa dopo Inter-Urawa Reds: una speranza

IL DESIDERIO – Skorza ha poi proseguito guardando all’altra faccia della medaglia: «La cosa positiva è che abbiamo già giocato due partite, sono sicuro che nella terza (contro il Monterrey, ndr.) saremo in grado di giocare al meglio. Ci aspettiamo di disputare la nostra migliore partita in questo torneo».