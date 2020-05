Situazione contratti: prestiti in scadenza, serve un’intesa per luglio e agosto – CdS

Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport” serve trovare un’intesa per i contratti, soprattutto i prestiti in scadenza. La FIFA è già intervenuta in tal senso, ma non può aumentare autonomamente i contratti dei giocatori. L’Inter per esempio dovrà trovare un’intesa per Alexis Sanchez.

CONTRATTI E PRESTITI IN SCADENZA – Questa stagione si concluder il 31 agosto, mentre la prossima scatterà dal 1° settembre: due mesi da gestire sotto il punto di vista contrattuale, soprattutto per chi va in scadenza al termine di questa stagione, e il discorso vale principalmente per i prestiti. Il rischio riguarda la possibilità di alterare i valori in campo: nel caso di Alexis Sanchez all’Inter, se la società non dovesse trovare un’intesa con il Manchester United per prolungare di altri due mesi il prestito, il 30 giugno il cileno sarà costretto a tornare in Inghilterra. Stesso discorso vale per Chris Smalling della Roma. Il pericolo è che diversi club possano ritrovarsi con qualche giocatore in meno per l’ultimo sprint.

