Sissoko: «Dybala? Difficile pensarlo all’Inter, spero che vada all’estero»

L’ex centrocampista della Juventus, Momo Sissoko, si è espresso sul futuro di Dybala. L’attaccante argentino è vicino all’Inter ma il francese spera in un’altra destinazione

FUTURO DYBALA − Le parole di Sissoko sulla prossima destinazione della Joya: «Da tifoso della Juventus spero che vada all’estero. Se lui si sente bene in Italia e ha la possibilità di restare sono contento per lui, ma è meglio che vada all’estero. Se andrà all’Inter, non so se si possa parlare di tradimento ma tra le due c’è una rivalità incredibile e dopo aver fatto 7 anni alla Juventus è difficile pensare che vada li. Ripeto, spero che vada all’estero».

Fonte: Il bianconero.com