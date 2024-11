Sinner vince le ATP Finals, l’Inter: ‘In Italia è ancora più bello!’

Yannick Sinner ha trionfato a Torino vincendo le ATP Finals. Il numero uno al mondo del tennis è stato celebrato pure dall’Inter.

FENOMENO – Sinner fa volare l’Italia: il fenomeno azzurro ha vinto pure le ATP Finals, dopo aver vinto già due grandi slam in questa stagione come le Australian Open e lo US Open. Ora il trionfo in Italia, precisamente a Torino, dove si giocava la competizione con protagonisti i migliori otto tennisti al mondo, ossia quelli facenti parte dei primi otto posto del Ranking ATP. Sinner ha dominato la finale contro l’americano Taylor Fritz, battendolo in due set per 6-4 6-4. L’Inter ha voluto celebrare la grandezza dell’altoatesino con un post su X: