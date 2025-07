Sinner re di Wimbledon, l’Inter lo celebra così: «Indimenticabile!»

Jannik Sinner ha vinto il suo primo torneo di Wimbledon grazie a una vittoria in 4 set contro Carlos Alcaraz. L’Inter ha voluto omaggiarlo per lo straordinario trionfo.

LA VITTORIA – Jannik Sinner ha conquistato il suo quarto Slam grazie al successo in 4 set contro il rivale delle mille battaglie Carlos Alcaraz. Per l’altoatesino, autore di un match quasi impeccabile in attacco e in difesa, si tratta della prima vittoria a Wimbledon, torneo vinto nelle ultime 2 edizioni proprio dall’atleta spagnolo. Grazie al trionfo in Inghilterra, Sinner incrementa il suo vantaggio nel Ranking ATP sull’iberico, guardando con maggior fiducia a un finale di stagione nel quale vorrà confermare i successi agli US Open e alle Finals e preservare il primato in classifica.

Sinner vince Wimbledon, l’Inter si congratula per il successo

IL MESSAGGIO – A elogiare Sinner per il suo primo Wimbledon vi è anche l’Inter, che sui suoi profili social ha così elogiato l’altoatesino: «Una pagina indimenticabile del tennis italiano! Complimenti Jannik Sinner per la conquista di Wimbledon 2025!»