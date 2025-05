Sinner-De Jong, c’è anche l’Inter sugli spalti. Due nel box del campione!

Yannik Sinner e Jesper De Jong stanno giocando il match valido per i sedicesimi di finale del Masters 1000 di Roma: sugli spalti anche due calciatori dell’Inter.

PRESENZA NERAZZURRA – Ad ammirare il secondo incontro di Jannik Sinner dal suo rientro in campo ci sono anche i due giocatori dell’Inter Alessandro Bastoni e Joaquin Correa. Entrambi i nerazzurri sono stati ospitati dal campionissimo italiano, ora impegnato nel secondo turno del Masters 1000 di Roma contro Jesper De Jong, nel suo box. Ritratti accanto al coach di Sinner, Simone Vagnozzi, i due meneghini stanno approfittando dei giorni di riposo per recuperare al meglio le energie in vista del finale di stagione. Gli impegni rimasti sono soltanto tre, prima del viaggio verso gli USA per il Mondiale per Club di giugno, tutti estremamente delicati. Due in Serie A e la finale di Champions League, con due trofei in bilico.

Ora Sinner-De Jong, mercoledì il rientro agli allenamenti con l’Inter

PROSSIMI GIORNI – Dopo i giorni di riposo, di oggi e domani 13 maggio, Bastoni e Correa torneranno ad Appiano Gentile per preparare Inter-Lazio. L’opportunità di ricaricarsi dopo le intensissime settimane precedenti è evidente, così come lo è l’importanza dei prossimi incontri. L’Inter vuole coronare una stagione da top team con un finale da squadra che incarni tale status. Farlo richiede un lavoro da costruire ora.