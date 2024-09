Sinner conquista l’US Open 2024! I complimenti dell’Inter

Sinner continua a riscrivere la storia del tennis italiano e mondiale. L’altoatesino, già numero 1 al mondo, ha conquistato il suo secondo titolo del Grande Slam, trionfando agli US Open! Puntuali i complimenti da parte dell’Inter.

VITTORIA – In finale, Sinner ha superato l’americano Taylor Fritz con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5, coronando un percorso straordinario nel torneo newyorkese. La vittoria contro Fritz è stata l’ennesima dimostrazione della maturità e del talento di Sinner, che ha saputo gestire con freddezza una finale in cui partiva da favorito. Fin dai primi scambi, l’azzurro ha imposto il suo gioco, mostrando una solidità impressionante sia al servizio che da fondo campo. Nel primo set, Sinner ha subito messo in chiaro le sue intenzioni, strappando il servizio all’americano e mantenendo un controllo totale, chiudendo 6-3. Il secondo set ha seguito un copione simile, con Sinner che ha continuato a martellare il suo avversario, prendendo un break di vantaggio e difendendolo con autorità. Fritz ha cercato di reagire, sostenuto dal pubblico di casa, ma non è riuscito a trovare il modo di impensierire l’avversario. Nel terzo set, Fritz ha mostrato segni di ripresa, riuscendo a mettere in difficoltà Sinner per la prima volta nel match. L’americano è riuscito a portarsi avanti sul 5-4, servendo per allungare la partita al quarto set. Proprio nel momento cruciale, Sinner ha dimostrato ancora una volta la sua classe e la sua capacità di gestire la pressione, piazzando un break fondamentale e chiudendo la partita con un 7-5 che non lascia dubbi sulla sua superiorità.

I complimenti dell’Inter per il numero 1

PUNTUALI – L’Inter sempre attenta agli sportivi italiani, si è immediatamente complimentata con il tennista italiano pubblicando un post sui social: “Il tennis italiano sul tetto d’America! Complimenti a Sinner per aver conquistato l’US Open 2024”. Di seguito il post pubblicato