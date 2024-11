Sindaco Sala rivela: «San Siro? Ecco quando decideranno Inter e Milan»

Il Sindaco di Milano Sala è ritornato a parlare di San Siro con Inter e Milan, presto prossime a prendere una decisione definitiva. Le parole del primo cittadino.

DECISIONE A BREVE – Il tema San Siro è praticamente all’ordine del giorno con Inter e Milan verso la decisione di costruire un nuovo stadio sempre nell’area di San Siro e insieme. Il Sindaco di Milano Beppe Sala, in occasione della cerimonia al sacrario dei caduti per il 4 novembre, ha risposto alla domanda sulla situazione in atto. Le sue parole: «Lasciamo un attimo stare la valutazione dell’Agenzia delle Entrate che è stata fatta. Ora la palla per rimanere in termini calcistici è nel campo delle squadre. Se le squadre mandano una manifestazione di interesse tutto a questo punto si può velocizzare e chiarire. Credo che la decisione la stiano prendendo in questi giorni».

Il Sindaco Sala in attesa di Inter e Milan, ma le alternative?

ALTERNATIVE – Come rivela lo stesso Sindaco Sala nei prossimi giorni Inter e Milan dunque faranno capire definitivamente le loro intenzioni. Allo stesso tempo bisognerà capire anche gli altri due progetti alternativi dei due club. I nerazzurri, com’è noto, hanno un diritto di prelazione sul terreno di Rozzano, come anche confermato dallo stesso sindaco Ferretti su Inter-News.it qualche settimana fa. Quanto al Milan, la proprietà Red Bird ha già investito più di 50 milioni di euro sull’area di San Donato.