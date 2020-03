Sindaco Getafe: “Getafe-Inter a porte chiuse? Rispettiamo richieste ministero”

Sara Hernandez, sindaco di Getafe, ha parlato a proposito di Getafe-Inter, gara di Europa League che dovrebbe giocarsi a porte chiuse a causa dell’emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole riportate da Marca

SUPPORTO – Sara Hernandez, sindaco di Getafe, parla della sfida di Europa League tra Getafe ed Inter, che, a causa dell’emergenza relativa al coronavirus, dovrebbe giocarsi a porte chiuse: «La posizione del Consiglio Comunale è di assoluto supporto al Getafe. Speriamo di superare il pareggio e di essere nel prossimo turno di Europa League. La posizione del Consiglio Comunale è quella di rispettare e seguire le istruzioni indicate dal Ministero della Salute. Capisco che il criterio della prudenza è importante ma voglio concentrarmi sullo sport. Porte aperte per i tifosi di casa? Siamo aperti ad altre alternative, ma vogliamo che vengano adottate dalle autorità competenti, le autorità sanitarie. Il criterio di prudenza e, soprattutto, di non creare allarme per la società è ciò che il Consiglio comunale sta seguendo e ciò che chiedo alla cittadinanza».