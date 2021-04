Simy: «Mi ispiro a Kanu: ha vinto all’Inter e anche dopo la malattia!»

Simy, attaccante del Crotone attualmente a quota quindici gol in Serie A, intervistato da “TuttoMercatoWeb” ha parlato anche di Kanu, ex attaccante dell’Inter a cui si ispira.

IDOLO – Simy in un’intervista parla del suo idolo, Nwankwo Kanu, ex attaccante tra le altre di Inter e Arsenal: «Kanu, il mio idolo di sempre. Ha vinto ovunque abbia giocato. Ajax, Arsenal, Inter, Portsmouth. Per me Kanu è tutto: è il mio punto di riferimento, la mia ispirazione. Dopo la malattia che ha avuto, quando era all’Inter, e che ha superato è tornato a vincere con l’Arsenal ed è una cosa speciale».

Fonte: TuttoMercatoWeb.com – Alessio Alaimo