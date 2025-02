Simonelli: «Svecchiamento stadi Serie A. Juventus-Inter grande spettacolo»

Ezio Maria Simonelli è stato eletto nuovo presidente della Serie A e per la prima volta è intervenuto a Radio Anch’io Sport per parlare non solo di Juventus-Inter, ma anche dei problemi principali da risolvere.

DERBY D’ITALIA – Ezio Maria Simonelli era presente durante Juventus-Inter all’Allianz Stadium, questo il suo commento: «Lo spettacolo è stato molto bello, sin dal punto di vista del match che è stato avvincente, sia dal punto di vista dello spettacolo dato che l’Allianz Stadium è bellissimo. Il match è stato avvincente, così come lo è stato Lazio-Napoli la scorsa settimana. Il nostro è un campionato combattuto con tre squadre che si giocano lo scudetto. È molto visto, abbiamo raggiunto la media di 31mila spettatori a partita, che è la media più alta degli ultimi 10 anni, e per i nostri impianti è un numero alto».

Primo problema da risolvere in Serie A, ma non l’unico

SITUAZIONE IN LEGA – Il nuovo presidente della Lega Serie A ha parlato del problema principale: «Conflitti in Serie A? Non ne voglio parlare, è stata ampiamente superata. Al momento della mia elezione avevo 14 squadre a favore. Ho trovato unità che da tempo non c’era in Lega, ho trovato un ambiente positivo. In questo momento il problema da risolvere è quello legato degli stadi, sono felice che il Ministro Abodi la pensa come noi per quanto riguarda l’esigenza di avere finalmente un commissario per gli stadi, utile per svecchiare gli stadi che hanno un’anzianità media di 66 anni, che è la mia età».

VAR A CHIAMATA – Simonelli poi esprime la sua opinione riguardo la possibile introduzione del VAR a chiamata: «Io sono assolutamente d’accordo, essendo anche un appassionato di Tennis. Non abbiamo ancora avuto modo di concentrarci in assemblea, ma penso che anche altri allenatori e presidenti siano d’accordo con me».

ALTRI TEMI – Finale di Supercoppa Italiana in Italia e partita unica, conclude Simonelli: «Uno degli obiettivi che ci poniamo come Lega è quella di espandere il marchio anche altrove, per aumentare la visibilità del nostro calcio per produrre più ricavi. Capisco perfettamente il punto sul fatto che fare una partita in più comporti una difficoltà, però si tratta di una semifinale. Ci dà la possibilità di far conoscere quattro squadre».