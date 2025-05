Simonelli: «Serie A incerta, finale di stagione senza precedenti!»

Simonelli, presidente della Lega Serie A, poco dopo l’ufficialità per quanto riguarda il calendario della penultima giornata di campionato, durante un collegamento a Radio TV Serie A ha parlato di questo finale di stagione.

FINALE SENZA PRECEDENTI – Con l’ufficialità del calendario della 37ª giornata di Serie A, che vedrà nove partite in contemporanea domenica 18 maggio alle 20:45, il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha voluto commentare questo finale di campionato nel corso di un intervento a Radio TV Serie A. E le sue parole non lasciano spazio a dubbi: il campionato italiano è al centro di un momento storico, segnato da un equilibrio raro e da una competitività senza precedenti: «Il nostro è il campionato più incerto del mondo, ci attende un finale di stagione senza precedenti. Chiederò a Lissone il massimo dello sforzo, garantendo la contemporaneità del 90% della giornata. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento alla struttura operativa della Lega Serie A per l’impegno straordinario messo in campo in tempi rapidissimi al fine di consentire la trasmissione simultanea delle nove partite della penultima giornata della Serie A Enilive».

CAMPIONATO INCERTO – Il solo anticipo sarà Genoa-Atalanta, in programma sabato 17, partita che non ha più implicazioni dirette in classifica. Per il resto, sarà un unico grande spettacolo in simultanea, come non accadeva da anni. La scelta della Lega Serie A ha già raccolto consensi tra tifosi e addetti ai lavori. Il finale si preannuncia incandescente, con ogni minuto che potrà decidere le sorti di un’intera stagione. Un calcio d’inizio collettivo che unisce l’Italia calcistica, pronta a vivere un’ultima volata mozzafiato.