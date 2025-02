Simonelli (Lega Serie A): «Calciomercato? Noi e Inghilterra d’accordo»

Simonelli, presidente della Lega Serie A, in assemblea ha parlato anche del tema del calciomercato e della sua chiusura prima dell’inizio del campionato.

DIBATTITO ACCESO – Oggi Assemblea di Lega a Milano, dove ha parlato in conferenza stampa il presidente Ezio Simonelli. Il numero uno del massimo campionato nostrano, dopo aver aggiornato anche sulla probabile data di inizio della prossima Serie A 2025-26, si è espresso anche sull’annosa questione del calciomercato. In Italia si spinge per chiuderlo prima dell’avvio del campionato, ma in Europa non sono d’accordo. Simonelli ha ribadito: «Un tema che ci accomuna con alcune Leghe è quello legato alla data di chiusura del calciomercato. L’Italia e l’Inghilterra vorrebbero chiuderlo prima dell`inizio del Campionato, però occorre che ci sia unanimità, invece la Spagna ha interesse a mantenerlo aperto fino al 31 agosto, così come anche Francia e Germania. In questo caso ci dovremmo anche noi adeguare per essere allineati con le altre principali Leghe europee». Si tratta di una questione molto accesa e dibattuta che non riguarda solamente e prettamente i confini nazionali, ma ovviamente anche quelli d’oltralpe. A proposito di mercato, a giugno ci sarà una mini finestra per tutti in virtù anche dell’imminente primo Mondiale per Club a 32 squadre.