Simonelli: «Orgogliosi dell’Inter! Spero possa fare un regalo a Pellegrini»

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A presente a Monaco, ha espresso tutta la sua soddisfazione per l’Inter, unica squadra italiana a raggiungere la finale di Champions League e anche l’ultima ad averla vinta nel 2010. In un’intervista rilasciata su Sky Sport ha poi ricordato anche l’ex presidente nerazzurro Ernesto Pellegrini, scomparso questa mattina.

UNA DEDICA SPECIALE – Ezio Simonelli ha elogiato il percorso europeo dell’Inter, ma ha ricordato anche Ernesto Pellegrini: «Questa notizia ci ha un po’ sconvolto, è un giorno di festa per l’Inter, mi auguro che dall’alto possa vedere l’Inter vincere stasera, in suo onore. Noi siamo orgogliosi per il percorso fatto dall’Inter. Quando c’è una grande società con dei grandi dirigenti che hanno saputo individuare grandi giocatori succede questo. Una società fattura 1/3 rispetto quello che fatturano le società inglesi, in finale di Champions League contro una squadra francese economicamente forte che guadagna non con i soldi derivati da sponsorizzazioni o introiti dallo stadio, ma in altra maniera. Una sorta di Davide contro Golia».