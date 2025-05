Simonelli non esclude: Ultimo turno di Serie A? Data può cambiare»

Ezio Simonelli, Presidente della Lega Serie A, si è espresso in merito alla data in cui si dovrebbe disputare l’ultimo turno del Campionato italiano.

IL COMMENTO – Ezio Simonelli è intervenuto a margine dell’ultima assemblea della Lega Serie A tenutasi al Coni. Tra i temi affrontati anche la data in cui collocare la trentottesima giornata del massimo Campionato italiano, con l’assenza di una prospettiva ben definita sul tema. Di seguito le sue parole, riportate da Sport Mediaset: «Contemporaneità? Al momento abbiamo svolto un Consiglio che ha deciso di non cambiare niente. Ad oggi, le partite dell’ultima giornata si disputeranno sabato 24 o domenica 25. Vediamo come andrà il prossimo turno, dopo ci potrebbe essere un nuovo consiglio che potrebbe confermare la decisione o cambiarla».

Simonelli sulla posizione di Inter e Napoli in merito all’ultima giornata di Serie A

SOLUZIONE INEVITABILE – Simonelli ha così concluso: «Inter e Napoli d’accordo? Inevitabile, è una decisione che spetta al Consiglio».