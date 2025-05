Simonelli: «Inter e Napoli campo neutro per lo scudetto? Il regolamento dice San Siro, ma…»

La lotta scudetto tra Inter e Napoli è stata più volte elogiata da Ezio Simonelli durante un’intervista ad un evento in memoria di Carlo Tavecchio.

PRESTIGIO E LUSTRO – L’Inter e il Napoli si contenderanno fino all’ultimo, punto a punto uno scudetto molto sofferto. Durante un’intervista Ezio Simonelli ha parlato proprio di questa lotta al titolo tra i due club: «Ci siamo trovati in una serie di combinazioni che danno lustro e prestigio al nostro campionato. Quando c’è tutto questo fascino e questa competitività ci sono anche delle scelte da prendere. Credo che abbiamo preso, probabilmente non la migliore in assoluto, ma quella più ragionevole. L’Intento era quello di rimanere nell’ambito delle giornate canoniche, ovvero venerdì, sabato e domenica, facendo giocare venerdì l‘Inter e Napoli che si giocheranno lo scudetto. Tutto questo anche per avere la possibilità di giocare un ipotetico quanto improbabile spareggio di Lunedì. Per quanto riguarda il luogo deputato in base al regolamento è San Siro perché nella classifica avulsa tra Napoli e Inter, è lo stadio di Milano quello designato ad ospitare il match spareggio».

Inter e Napoli giocheranno lo spareggio a Roma probabilmente

STADIO DEFINITO – Lo stadio dell’Inter con alta probabilità non ospiterà la sfida spareggio: «Poi noi sappiamo che per motivi di ordine pubblico che il Viminale ha vietato sempre le trasferte dei tifosi del Napoli a San Siro negli ultimi 10 anni. Quindi c’è questo pericolo che i tifosi del Napoli possano non assistere alla partita. A questo punto se San Siro non è più disponibile, sarà lo stadio dove è stata giocata la finale di coppa Italia e quindi Roma ad ospitare lo spareggio. Devo dire che Inter e Napoli si sono comportati in maniera elegante facendo pervenire due lettere con i loro pensieri al riguardo che naturalmente non coincidevano soprattutto per la data. La scelta non ha fatto impazzire nessuna squadra. Quanto alla questione stadio e San Siro, l’Inter ci terrebbe certamente, come le spetterebbe da regolamento. Purtroppo non dipende da noi ma dal Viminale e dalle questioni di ordine pubblico».