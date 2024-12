Simonelli, fumata nera al primo turno: ipotesi ‘franchi tiratori’ in Lega Serie A

Ezio Simonelli ha mancato l’elezione al primo turno per il ruolo di Presidente della Lega Serie A. Necessario, almeno, un secondo turno per definire chi andrà a sostituire Lorenzo Casini.

LA NOTIZIA – Ezio Simonelli non ha goduto dei 14 consensi necessari per vincere le elezioni presidenziali della Lega Serie A già al primo turno. Come riferito dal Corriere dello Sport, l’ex Presidente del Collegio dei revisori dei conti ha ottenuto 13 voti su 20, mancando per un voto il successo al primo turno. Ora sarà necessario un secondo turno, nel quale sarà nuovamente prevista la maggioranza dei due terzi per essere eletti. A partire dalla terza votazione, invece, basterà ricevere la maggioranza assoluta per diventare il nuovo Presidente della Lega Serie A. Il rischio, per Simonelli, è di vedere “bruciato” il suo nome a causa di lotte clandestine interne al fronte dei club favorevoli a un “cambiamento”. In tal senso, è stata proprio una spaccatura relativa a tale blocco di società di Serie A a impedire la sua elezione immediata.

Simonelli ancora favorito, ma il nome di Casini può riemergere? La situazione in Lega Serie A

IL FUTURO – Ora, è bene non escludere qualsiasi ipotesi, anche quella clamorosa di un ritorno del nome di Casini in caso di mancato accordo tra i club. L’attuale Presidente della Lega è, infatti, l’unica figura che può essere votata pur non essendosi candidata entro il termine utile per farlo. La presenza di tale regola consentirebbe, dunque, una soluzione “in extremis” che i club di A intenderanno evitare con il massimo dei propri sforzi.