Simone: “Lautaro Martinez e Lukaku come io e Weah, su Icardi…”

Marco Simone

Marco Simone, ex attaccante del Milan, ha parlato per “Sky Sport 24” del derby imminente concentrandosi sugli attaccanti che saranno in campo da parte nerazzurra, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku

LA COPPIA DELL’INTER – Simone parla della coppia d’attacco dell’Inter facendo un paragone di quando lui, nel Milan, faceva coppia con George Weah: «Mi ricorda il fatto che ci sia una completezza a livello fisico e tecnico. Inutile fare i paragoni tra Lukaku e Weah, ma si assomigliano. Lautaro Martinez gira intorno a Lukaku come facevo io con George e sfrutta gli spazi che crea l’attaccante belga. Purtroppo giocano nell’altra sponda. Noi abbiamo come punto di riferimento Ibrahimovic e alterniamo le soluzioni, non c’è un attaccante preferito, abbiamo tanti altri buoni attaccanti e giocatori offensivi».

ICARDI E LAUTARO MARTINEZ – Simone parla poi del confronto tra Mauro Icardi e Lautaro Martinez: «Sono diversi, anche se in comune hanno il fatto di fare molti gol, sono diversi per caratteristiche. Io li prenderei tutti e due e li farei giocare insieme. Lautaro Martinez è attaccante di movimento, Icardi è più uomo d’area. Icardi ha tracciato una storia importante per l’Inter, è andato via in malo modo, ma non si può dimenticare quanti gol ha fatto. Penso che Lautaro Martinez possa migliorare quello che ha fatto Icardi perché è giovane, si è imposto subito e ha molto talento».