Simic: “Brozovic maturato, mi ha impressionato! Imporsi all’Inter…”

Dario Simic, ex giocatore del Milan, ha parlato in esclusiva al “Corriere dello Sport”. Il croato ha elogiato Marcelo Brozovic, suo connazionale, per la crescita mostrata con la maglia dell’Inter. Ecco le sue parole al quotidiano

SORPRESA – Chi tra i croati della Serie A ha sorpreso maggiormente Dario Simic? Risponde l’ex Milan: «Brozovic. È andato oltre ogni aspettativa per qualità e quantità, oltre che sotto il profilo della personalità. Mi ha impressionato per come ha saputo imporsi in un club come l’Inter, per il suo essere continuo nelle prestazioni. Si vede che è maturato tantissimo».

Fonte: Il Corriere dello Sport.