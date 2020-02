Simic: “Brozovic capitano Inter, che riconoscimento! E’ l’erede di Modric”

Simic ha parlato del ruolo di Marcelo Brozovic all’Inter e della fascia di capitano nel derby contro il Milan (vedi le parole di Sconcerti a riguardo). Grandi elogi per il centrocampista nerazzurro: sarà importante come Luka Modric per la Croazia. Di seguito le dichiarazioni dell’ex difensore riportate da 24sata.hr

MOMENTO MAGICO – Dalla fascia di capitano all’Inter al futuro nella Croazia. Ecco le parole di Dario Simic: «Brozovic? È un grande riconoscimento, non è così facile essere capitano in un club così grande e serio come l’Inter. Sono stato anche io capitano dell’Inter più volte, ma nelle quattro stagioni in cui ho giocato lì, c’era il leggendario capitano Javier Zanetti e qualcun altro poteva essere capitano solo se non avesse giocato lui. Questo è un onore che solo una manciata di giocatori ottiene, in particolare per gli stranieri. Brozovic è diventato uno dei migliori al mondo in quella posizione, succederà a Luka Modric nella Croazia».