Simeone ricorda: «Inter ai vertici con budget diverso. È squadra!»

Diego Simeone ha dispensato complimenti all’Inter di Simone Inzaghi, alla sua seconda finale di Champions League in tre anni. Da parte sua un elogio e una riflessione.

NON DIMENTICARE – Diego Simeone ha parlato, nella conferenza stampa della vigilia di Atlético Madrid-Real Sociedad, anche della qualificazione dell’Inter in finale di Champions League. I nerazzurri, che in finale troveranno il PSG di Luis Enrique, sono stati così elogiati dal tecnico argentino: «I meneghini sono stati molto competitivi negli ultimi tre anni, con un budget diverso rispetto ad altre squadre più forti. Per farlo, l’Inter ha giocato da squadra, con la convinzione di essere tale. E ha così raggiunto due finali negli ultimi tre anni».

Simeone e lo spunto da trarre dall’Inter

INSEGNAMENTO – Simeone ha poi proseguito sottolineando il valore di esempio che l’Inter può ricoprire per la sua squadra: «Penso che ci sia molto lavoro da fare sulla continuità. In questo senso, non c’è altra strada se non quella che di arrivare a questo punto con continuità».