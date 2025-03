Simeone: «Real Madrid? Lo scorso anno trovato l’Inter, non banale»

Simeone ha parlato della doppia sfida in Champions League del suo Atletico Madrid contro il Real Madrid nel derby spagnolo e della capitale iberica. Al contempo ha ricordato la sfida con l’Inter della passata stagione.

DERBY DI MADRID – Domani inizia gli ottavi di finale di Champions League, con l’Atletico Madrid del Cholo Diego Simeone che affronterà nel doppio confronto il Real Madrid di Carlo Ancelotti. Dunque, subito derby cittadino che infiammerà questo primo turno ad eliminazione diretta della nuova super Champions League. A proposito di Simeone, l’allenatore argentino ha parlato su Sky Sport 24 e ha citato anche l’ottavo contro l’Inter della scorsa stagione. Le sue parole: «Lo scorso anno abbiamo trovato l’Inter, che non è stato banale. Sarà una bella partita da giocare, una delle due tra noi o Real Madrid andrà ai quarti di finale. Sarà una partita molto importante anche per il calcio spagnolo, dobbiamo sfruttare la partita di domani e il ritorno in casa nostra. Dobbiamo dare il massimo». Lo scorso anno, l’Inter s’impose 1-0 a San Siro per poi essere eliminata ai rigori al Wanda Metropolitano. I nerazzurri mercoledì, in piena emergenza infortuni, andranno a giocare sul campo del Feyenoord nell’andata degli ottavi di finale. Lo spagnolo Hugo Bueno ha acceso già il doppio confronto.