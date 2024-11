Simeone pronto a salutare l’Atletico Madrid. L’Inter è nei suoi pensieri

Diego Simeone potrebbe dire addio all’Atletico Madrid. Una delle storie più lunghe e affascinanti del calcio moderno potrebbe interrompersi alla fine dell’anno.

ADDIO – Sta per chiudersi un’era a Madrid. E non stiamo parlando di Ancelotti al Real Madrid, ma del possibile addio del Cholo Simeone dalla panchina dell’Atletico Madrid. Nonostante un contratto saldo fino al giugno del 2027, le idee del tecnico argentino stanno iniziando a cambiare e come anticipato da Relevo, non sono più allineati con il club e con il resto del gruppo. A pesare su questa decisione, sarebbe anche l’attuale rendimento dell’Atletico Madrid, non brillante se si guardano le classifiche di Liga e Champions League.

Simeone in Italia, un pensiero fisso da anni

FUTURO – Come sottolineato poi da Sportmediaset, l’idea di Diego Simeone è sempre quella di sbarcare in Italia e magari sedersi sulla panchina dell’Inter a San Siro. Questa solo una delle tante idee del tecnico che aveva svelato anni fa durante un’intervista. Attualmente però, resta solo un’idea visto che Simone Inzaghi è saldamente al comando dei nerazzurri, con la vetta della Serie A che dista a un solo punto e una classifica perfetta anche in Champions League. In caso le cose dovessero cambiare dal prossimo anno, con Inzaghi in Premier League, ecco che il nome del Cholo Simeone potrebbe tornare utile sui taccuini della dirigenza nerazzurra.