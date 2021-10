Simeone: «Mio padre ha fatto la storia all’Inter, io faccio il mio»

Simeone è stato uno dei grandi protagonisti del sabato di Serie A, con la doppietta che ha steso la Juventus (vedi highlights). L’attaccante del Verona, intervistato da DAZN, ritiene che il passato all’Inter del padre non abbia avuto un peso.

FAVORE NERAZZURRO – Giovanni Simeone all’Inter non ha mai giocato, ma da piccolissimo ha vissuto i due anni del padre in nerazzurro. Dopo la doppietta della Juventus però esclude una questione di famiglia: «Prolifico contro la Juventus perché mio padre ha giocato all’Inter? No. Mio papà ha fatto la sua storia, io faccio il mio. Ho trovato la mia esperienza su come stare bene, spero di portarla sempre avanti. Ogni giorno e ogni anno maturo sempre di più, oggi sto bene. Devo continuare così, questo è un momento che mi devo godere ma devo continuare».