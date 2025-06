Simeone: «Inter? Sarebbe bello! E noi puntiamo a vincere»

L’allenatore dell’Atletico Madrid, Diego Simeone, nel corso di una lunga intervista al sito degli organizzatori della FIFA, ha parlato dei prossimi impegni al Mondiale per Club.

PIACERE – Diego Pablo Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid e vecchia gloria dell’Inter, nel corso di un’intervista rilasciata al sito ufficiale della FIFA, ha parlato così dei prossimi impegni dei colchoneros negli Stati Uniti. Poi, anche un passaggio su un’eventuale match contro l’Inter. Queste le parole dell’argentino: «Sarà un torneo molto simile alla Coppa del Mondo, ma con club diversi e uno stile di gioco differente rispetto a quello visto in Sud America o in Europa. Tutto questo genererà interesse e intrattenimento, specialmente per chi non è abituato a seguire le squadre al Mondiale per Club. Mi auguro che questa prima edizione sia un’esperienza straordinaria per tutti. Inter o River Plate nel caso andassimo avanti? Me lo auguro! Spero che riusciremo a proseguire il nostro cammino e portare l’Atlético Madrid dove merita. Che sia contro squadre che ho già affrontato da tecnico o da calciatore, oppure contro qualsiasi altro avversario ci troveremo davanti».