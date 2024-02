Simeone a -4 dall’Inter: «Cerchiamo di riposare più che di allenarci»

Simeone ha presentato la partita tra Atletico Madrid e Las Palmas. Il tecnico argentino ha parlato a quattro giorni dalla gara di andata di Champions League con l’Inter.

TANTI IMPEGNI − Il Cholo Diego Simeone ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Atletico Madrid-Las Palmas. Il match arriva a pochi giorni da quello contro l’Inter in Champions League: «Non la pensiamo in questo modo, ci pensiamo come pensiamo di poter far loro del male, pensiamo in questo modo. Cerchiamo di riposare più che di allenarci, riposare. Ieri abbiamo fatto un buon allenamento e l’idea è che ci si riposi di più. Abbiamo giocato tante partite, impegnate in tre competizioni. E ora affrontiamo nel migliore dei modi questa sequenza di partite che ci si presenta».