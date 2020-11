Silvestri: “Handanovic portiere straordinario. Ha personalitÃ , gli chiesi…”

Silvestri: “Handanovic portiere straordinario. Ha personalità, gli chiesi…”

Marco Silvestri, estremo difensore del Verona, ha parlato a “Sky Sport” di Samir Handanovic dell’Inter. Il portiere ha elogiato lo sloveno, dichiarando anche di prendere spunto dal suo modo di giocare.

STRAORDINARIO – Marco Silvestri ha solo parole al miele per Samir Handanovic. Il portiere del Verona ha infatti voluto elogiare il collega – che difende i pali della porta dell’Inter – puntando il dito soprattutto sulla personalità e sulla bravura dello sloveno. Ecco le sue parole: «Handanovic è un portiere straordinario. Può essere che abbia avuto un piccolo calo, ma penso che sia uno di quei portieri da cui può prendere spunto in qualsiasi cosa lui faccia. È bravo coi piedi, è bravo nella uscite, ha personalità. L’anno scorso gli chiesi come faceva ad avere quella serenità con cui gioca la palla coi piedi, come gli chiede Conte. E lui mi rispose che si arriva lì con il duro lavoro».