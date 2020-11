Sileri: “Calcio a rischio stop? Iniziamo a vedere la luce. Bolla in Serie A…”

Pierpaolo Sileri

Sileri, viceministro della salute, è intervenuto in collegamento con “Tiki Taka” su Italia 1. A suo avviso il calcio italiano, e la Serie A in particolare, non dovrebbe rischiare più uno stop come quello di marzo, nella speranza che l’emergenza Coronavirus passi presto.

L’AUSPICIO – Il viceministro Pierpaolo Sileri lancia un messaggio ottimista: «Rischio di stop per il calcio? No, secondo me questo è il momento peggiore che stiamo vivendo. Da qui in avanti, con il modello dell’ultimo DPCM con delle chiusure regionali, con il rispetto delle regole e questo monitoraggio stretto ovviamente vivremo forse altri sei mesi di difficoltà, però credo che iniziamo a vedere la luce in fondo al tunnel. Tre mesi di bolla per la Serie A? La vedo molto difficile. È chiaro che, se crei un’oasi in cui non vi è scambio con l’esterno, i soggetti all’interno di quella bolla sono ovviamente protetti. È pur vero che è sicuramente più conveniente e probabile attendere le misure che sono state messe in atto, e che stanno iniziando a dare risultati. Il prossimo passo è ridurre la pressione sugli ospedali e il numero di decessi, che purtroppo è ancora troppo alto. Sono sicuro che queste misure porteranno ancora passi avanti, e da gennaio e febbraio la strada sarà molto più in discesa».