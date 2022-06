Signori: «Tridente Inter? Dico si, Mazzone diceva di far giocare i campioni»

Beppe Signori, in collegamento su Sky Sport in occasione della presentazione del suo film, ha risposto alla domanda sul possibile tridente dell’Inter. L’ex giocatore cita Carlo Mazzone

I CAMPIONI DENTRO − Signori non ha dubbi sul possibile tridente dell’Inter: «Alla fine sono gli attaccanti che fanno la differenza. Essere interessati a giocatori come Lukaku e Dybala è normale. È vero che il campionato lo vince chi fa meno gol ma anche chi ne fa più degli altri. Tridente Inter Lautaro Martinez, Lukaku e Dybala? Io farei. Ovvio che sono 3 giocatori di una qualità enorme. Come diceva Carlo Mazzone i grandi campioni li faccio sempre giocare. Quindi, io li farei giocare tutti e tre».