Una certezza per Genoa-Inter: come procede il recupero di Zielinski – Sky

In vista di Genoa-Inter, la squadra nerazzurra ha svolto il suo allenamento di venerdì 16 agosto che ha preceduto la conferenza stampa che il mister Simone Inzaghi svolgerà alle 14. Dalla seduta di oggi è arrivata una certezza riguardo le condizioni di Piotr Zielinski.

LA CONVINZIONE – Genoa e Inter si sfideranno nella prima gara della stagione di Serie A 2024-2025. Il club nerazzurro, che punta a riconfermarsi dopo lo storico scudetto che gli è valso la seconda stella nella scorsa annata, non potrà contare su Piotr Zielinski nel match d’esordio in questo campionato. Il centrocampista polacco, come riferito da Matteo Barzaghi a Sky Sport, sarà ai box per prepararsi al meglio in vista del secondo incontro della stagione contro il Lecce.

Zielinski out, Taremi in: ulteriore certezza in vista di Genoa-Inter!

PRESENZA SICURA – Diversamente dal caso di Zielinski, in quello di Mehdi Taremi non vi sono dubbi riguardo la sua partecipazione al match contro il Grifone. La certezza è che l’Inter potrà fare affidamento sul suo profilo in corso d’opera, con il mister Simone Inzaghi che non vede l’ora di poterlo inserire durante la partita per far andare il match nei binari da lui auspicati. L’iraniano potrebbe essere utilissimo sia in caso di vantaggio, per conservare palloni importanti sul finire dell’incontro, sia in caso di risultato da recuperare, con l’abilità dell’ex Porto nell’elevazione che non può essere dimenticata.