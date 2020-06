Sibilia: “Serie A, pubblico negli stadi? Possiamo farcela! Un ragionamento”

Sibilia è il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ma anche vicepresidente vicario della FIGC. Intervenuto in collegamento durante “La Domenica Sportiva” su Rai 2 ha aperto alla possibilità che in Serie A, in tempi non troppo lunghi, anche gli spettatori possano tornare negli stadi.

RIAPERTURA POSSIBILE – Cosimo Sibilia segue Gabriele Gravina (vedi articolo). Secondo lui la Serie A può riinizare a pensare alle porte aperte: «Io penso che ce la possiamo fare, perché ci sono degli impianti sportivi che contengono migliaia di persone. Si può ragionare in percentuale: in un campo da settantamila persone un 10-15% può entrare. Se si aprono i teatri e i cinema possiamo pensare, moderatamente, di avere degli spettatori allo stadio. Giocare delle partite senza pubblico è uno spettacolo monco».