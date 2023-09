Shevchenko: «Inter e Milan in testa non a caso! Derby di qualità»

Il derby di Milano tra Inter e Milan è il grande evento in arrivo dopo la sosta per le nazionali. Shevchenko non ha dubbi sullo spettacolo

DERBY DI QUALITÀ − Sabato 16 ci sarà Inter-Milan, a parlare del Derby il grande ex rossonero Andrij Shevchenko: «Piace un’espressione, ovvero che la pressione è un pregio. Più sale la pressione più mi piaceva giocare. Il derby va oltre una partita normale di campionato, dai sempre qualcosa di più. Che partita sarà? Immaginiamo un Derby di grande qualità, entrambe hanno iniziato benissimo il campionato. Sia Inter che Milan sono uscite rafforzate dal mercato, soprattutto i rossoneri. Il Milan si è rafforzato, facendo una rosa molto ampia e prendendo giocatori importanti. Non è un caso che entrambe siano in testa alla classifica e giocano bene. Sarà una sfida interessante».