Shevchenko: «Inter? Ai Derby tenevo tanto, la preparazione era speciale»

Shevchenko ha parlato dell’Inter e dei Derby di Milano. L’ex attaccante del Milan ricorda la preparazione, l’attesa e l’atmosfera legata alle varie stracittadine

ALTRA GARA − Intervistato da Milan Tv, Andryi Shevchenko ricorda i Derby di Milano: «È una preparazione speciale, i tifosi facevano sempre coreografie bellissime. Era diverso dalle partite normali. Ci sono state sfide in campionato e in Champions League, c’era un’atmosfera bellissima soprattutto la settimana prima: in città si sentiva la tensione, la gente iniziava a prepararsi. Contro l’Inter approcciavo la partita in modo diverso, ci tenevo tanto, c’era qualcosa dentro di me che mi rendeva molto più concentrato. Quello che sarebbe successo dopo non mi interessava».