Shevchenko sicuro: «Vince la Fiorentina ma per l’Inter segna Dzeko»

Shevchenko è sicuro di quello che sarà il risultato di Fiorentina-Inter (vedi probabile formazione). L’ex calciatore, intercettato dai microfoni di Sportmediaset, ha detto la sua sulla finale di Coppa Italia e su Edin Dzeko.

ASPETTATIVE – Andriy Shevchenko avanza alcune considerazioni su Fiorentina-Inter: «Stasera mi aspetto una grandissima partita. Entrambe hanno due finalissime e sono due squadre che hanno raggiunto traguardi importanti. Inter e Fiorentina hanno giocato un bellissimo calcio quest’anno e mi aspetto una bella partita di Coppa Italia. L’Europa può influire? Secondo me no, c’è abbastanza tempo per recuperare e preparare la prossima finale. Ci sarà tanto entusiasmo e lo stadio sarà pieno. Ci aspettiamo una bella partita per Fiorentina-Inter. I miei ricordi in Coppa Italia? Mi ricordo quella del 2003 col Milan. Appena abbiamo vinto la Coppa dei Campioni, avevamo la finale contro la Roma. C’era tanto entusiasmo, è uno dei miei ricordi più belli. Inter favorita? A questo punto non lo so. Secondo il mio pronostico vincerà la Fiorentina per 2-1. Il gol per l’Inter lo farà Edin Dzeko».