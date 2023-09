Shevchenko: «Il derby? Inter e Milan stanno bene, sarà…»

Andriy Shevchenko è a San Siro per Italia-Ucraina, ma commenta anche il derby tra Inter e Milan con i colleghi di Sky Sport.

MOMENTO – Shevchenko tocca due argomenti: «Sicuramente la squadra sta attraversando un bel momento. Sono molto contento che è arrivato un grandissimo allenatore, un ex compagno di squadra che ha dato giusta mentalità. Abbiamo giocato bene con l’Inghilterra, questa partita è importante per tutte. Pressione è un pregio, bisogna vivere questi momenti godendo perché oggi vediamo un bel calcio. Questa pressione mi dà voglia di tornare in campo, sono sfide speciali che hanno fatto parte della mia vita. Più era importante la partita più ero pronto. I nostri soldati stanno facendo di tutto per difendere il Paese, i ragazzi giocano anche per loro. Spalletti è un allenatore vincente, potrebbe cambiare la marcia dell’Italia. Il derby tra Inter e Milan? Io vedo molto interessante la partita, le due squadre sono partite bene e stanno bene. Sono curioso di vedere come finirà».